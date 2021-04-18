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دعاء اليوم السادس من رمضان 2021.. "الَّلهمَّ اقْسِم لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ ما تحُولُ بِه بَيْنَنَا وبَينَ مَعٌصِيتِك" (دعاء 6 رمضان 2021)

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:14 ص
دعاء اليوم السادس من رمضان 2021
دعاء اليوم السادس من رمضان 2021
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دعاء اليوم السادس من رمضان 2021.. "الَّلهمَّ اقْسِم لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ ما تحُولُ بِه بَيْنَنَا وبَينَ مَعٌصِيتِك" (دعاء 6 رمضان 2021)

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، اليوم الأحد الموافق 18/4/2021، دعاء اليوم السادس من رمضان 2021 وفضله والعظيم وثوابه الكبير.

وعادةً يبدأ المسلم التقي صيامه وقيامه بالدعاء، وقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ..." رواه الترمذي وصححه الألباني، وهو حديث نبوي شريف جاء ترغيبا للصائم أن يغتنم لحظات الصيام والإفطار فيدعو بما يحب من الخير عسى أن يمن الله عليه بالاستجابة.

دعاء اليوم السادس من رمضان 2021:
- اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إني أسألك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار.

- الَّلهمَّ اقْسِم لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ ما تحُولُ بِه بَيْنَنَا وبَينَ مَعٌصِيتِك، ومن طَاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنَا بِه جَنَّتَكَ، ومِنَ اْليَقيٍن ما تُهِوِّنُ بِه عَلَيْنا مَصَائِبَ الدُّنيَا. الَّلهُمَّ مَتِّعْنا بأسْمَاعِناَ، وأبْصَارناَ، وِقُوّتِنا ما أحييْتَنَا، واجْعَلْهُ الوَارِثَ منَّا، وِاجعَل ثَأرَنَا عَلى مَنْ ظَلَمَنَا، وانْصُرْنا عَلى مَنْ عادَانَا، وَلا تَجْعلْ مُصيَبتَنا في دينَنا، وَلا تَجْعلِ الدُّنْيَا أكبَرَ همِّنا ولا مبلغ عِلْمٍنَا، وَلا تُسَلِّط عَلَيَنَا بذنوبنا مَنْ لا يْرْحَمُنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، وتوفنا وأنت راضٍ عنا.

- اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللّهم ربّ السموات السّبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا وربّ كل شيءٍ فالق الحَبّ والنّوى ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّين واغننا من الفقر.

- اللهم علمنا الأدب مع سيدنا رسول الله ﷺ، ومع آل بيته السادة الكرام ، ومع سلفنا الصالح، ومع عبادك الصالحين، وافتح علينا فتوح العارفين بك، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نور النور، الذي يفتح به الصدور، وجميع الأمور، من هو زين الكون والحب الرباني المكنون، بعدد كل ما قال له الله كن فيكون، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم النشور، بجاهك يا عزيز يا غفور، ويا خالق النبي محمد من نورك، والملائكة من نوره، يا حي يا قيوم يا نور النور.

دعاء اليوم السادس من رمضان 2021.. "الَّلهمَّ اقْسِم لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ ما تحُولُ بِه بَيْنَنَا وبَينَ مَعٌصِيتِك" (دعاء 6 رمضان 2021)

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