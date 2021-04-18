ياسر جلال لـ«الفجر»: لا يوجد رقم «1» فى الفن.. والساحة للجميع.. كل واحد فينا له مذاق وطعم مختف

سأشاهد «الاختيار 2» و«هجمة مرتدة» و«نسل الأغراب» و«اللى مالوش كبير»





لا أقدم شخصيات تشبهنى ونور فنانة ملتزمة ومجتهدة





من مقاييس نجاح العمل أن يكون الفنان راضيًا عن نفسه









ياسر جلال، «رشدى أباظة» الجيل هكذا يشبهه الجمهور، استطاع خطف الأنظار منذ ظهوره على الشاشة فى بداياته، واختار أعماله بدقة، لكنه دائما بعيد عن الأضواء، ينتمى لمدرسة «التمثيل فقط» ولا يهمه الظهور الدائم والأضواء، أثبت قدرته على البطولة المطلقة فأصبح من نجوم دراما رمضان الكبار، ويستعد هذا العام لـ«ضل راجل»، فكان لـ«الفجر» هذا الحوار معه للحديث عن تفاصيل العمل الجديد.





■ تلعب دور أب يسعى للحصول على حق ابنته هل تشابهت الشخصية مع دور لعبته بشخصيتك الحقيقية؟





- أى شخصية أجسدها لا يوجد بها أى تشابه بينى وبينها، وكلها مواقف درامية خاصة بالشخصية الدرامية، وأنا ممثل وأحاول التعبير عنها، بالأداء التمثيلى، ومفيش أى حاجة من اللى أنا عملتها شبهى.





■ هل حوادث العنف ضد المرأة التى زادت فى الآونة الأخيرة فى الشارع المصرى سبب فى اختيارك للدور؟





- أنا ضد العنف ضد المرأة قولا واحداً، وإحنا عاداتنا وتقاليدنا اللى اتربينا عليها، لا تسمح بالتعامل مع المرأة بشكل لا يليق، لأن المرأة دى هى الابنة والزوجة والأم، وهما دول اللى بيصنعوا المجتمعات، يعنى المجتمعات بتتقدم بالدور الإيجابى الفعال للمرأة سواء كان فى التربية أو التعامل أوالتعليم أو فى أى مجال من مجالات الحياة، والمرأة بتثبت وجودها بشكل قوى، ودا بدأ يظهر فى مجتمعاتنا العربية، المرأة بدأت تأخد دورها، وتؤثر فى المجتمع بشكل كبير، والاهتمام بقضايا المرأة فى الفن هو من الأولويات، وهى قضية حساسة جداً واحنا بنلقى عليها الضوء، لأن الأسرة وتعامل الآباء مع الأبناء والعكس، من المهم تناوله ومناقشته فى أعمالنا الدرامية.





■ ما الذى حمسك للمشاركة فى ضل راجل؟





- أنا دائماً مع تقديم عمل فنى، المشاهد يشوف نفسه فيه، ويدرك مشاكله، وحرصى الدائم هو تقديم عمل يهم الناس، وأحترم المشاهد فى نوعية الأعمال التى أقدمها، حتى لا تتعارض مع الأخلاق والقيم، والمبادئ بتاعتنا اللى كلنا عارفنها، والقرب من الجمهور، دائما يأتى من إتقان العمل، وزى ما قلنا قبل كده لو دور الأم مهم فى صناعة المجتمعات الناجحة كذلك دور الأب، زى ما إحنا عاملين فى المسلسل، هو الضل، الذى يضلل على البيت هو الحنان والأمان والحب، فالأب لو كان يتعامل مع أهل بيته باحترام وحب أهل بيته سيبادلونه نفس التعامل والمشاعر.





■ ما كواليس التعاون الثانى مع نور بعد نجاحكمًا سويا فى «رحيم»؟





- الفنانة اللبنانية نور من أكثر الفنانات التزاما، واحتراما واجتهادا، وأنا سعيد أنى بلتقى بها للمرة الثانية بعد رحيم، وبكون مبسوط جدا لما تجمعنى مشاهد معاها، أما الفنانة نرمين الفقى دى عشرة عمرى، إحنا اشتغلنا مع بعض زمان كتير، وهى تظهر فى دور مفاجأة بالمسلسل، وجديد عليها هى شخصيا، وهى تمتلك كاريزما رهيبة، وتقدم دورا قويا جدا أعتبره نقلة فى حياتها الفنية.





■ ما أصعب مشاهدك فى ضل راجل؟





- فيه مشاهد كثيرة صعبة، والمسلسل ملئ بالمشاعر والأحاسيس، وأحمد عبد الفتاح كتاباته كلها تساعد الممثل على إخراج أحاسيسه ومشاعره.





■ ما توقعاتك لمنافسة العمل فى موسم درامى ملئ بالأعمال الدرامية المهمة؟





- متوقع استقبال الجمهور للمسلسل بشكل جيد، ويتفاعل معه إن شاء الله، لأنه يناقش قضية اجتماعية، فى إطار درامى مشوق جدا، وتمس ناس كثيرة، وأى شخص عنده أسرة سيرى نفسه فى العمل ويستفيد منه، وهذا هو الغرض من العمل الدرامى، الواحد يشوف قدامه موقف ويتعلم منه.





■ هل تؤمن بمبدأ رقم واحد فى الأعمال الدرامية؟





- موضوع الأفضل والأحسن دى، أنا قلتها قبل كدة كنت طالع استلم جائزة أحسن ممثل قلت يا جماعة موضوع الأفضل والأحسن أنا مش مؤمن بيه قوى، وكل واحد فينا له مذاق وطعم مختلف، إحنا زى ما بيقولوا فى المثل لو اتفقت الأذواق لبارت السلع، الساحة تتسع للجميع وكلنا نقدم أشكالاً درامية مختلفة، علشان الجمهور يستمتع، ويصل لنوع من التوعية والتعليم، فالفن كما أنه يمتع المشاهد يوعيه ويعلمه وبيضف له قيمًا ومعانى جميلة.





وأضاف: مع احترامى الكامل طبعا لكل الزملاء، وأنا بتفرج على أعمالهم وبباركلهم، إحنا عندنا ثروة قومية كبيرة جداً اسمها فنانى مصر، لابد أن نفتخر بها ونسعد جدا، ليس كل الفنانين يسعون لإضافة قيمة أو معنى للمشاهد، موضوع المنافسة، وكل الفنانين يبذلون مجهودا كبيرًا جدا، ربنا يوفقك الجميع ويتمم جميع الأعمال على خير.





■ ما الأعمال التى ستشاهدها فى رمضان المقبل؟





- أحب رؤية جميع الأعمال لكى أهنئ زملائى لأننى أقدر مجهودهم ولكن أحرص عند انتهاء التصوير على رؤية ملحمة «الاختيار 2» لأنه عمل قومى مهم جدا، و«هجمة مرتدة»، «اللى مالوش كبير»، «نسل الأغراب»، وأرى أن هذا العام مائدة المسلسلات عامرة بأعمال مختلفة ومتنوعة ومهمة هذا الموسم.





■ ما مقاييس نجاح العمل لديك؟





- الحقيقة أكيد هى دليل على نجاح العمل، بجانب رأى الناس والنقاد، فى الأعمال الفنية، أنا مؤمن جدا بدور الناقد فى أعمال الفنان، وأحترم آراء النقاد وأتابعها بشكل خاص، مقاييس نجاح العمل هو أن الفنان يكون راضيًا عن نفسه، ثم رد فعل الناس، لأن رأى الناس مهم ورأى النقاد مهم، ورضى الفنان عن نفسه أيضا مهم.





■ حدثنا عن علاقتك بالسوشيال ميديا؟





- لا أمتلك حسابا على أى موقع من مواقع التواصل الاجتماعى، لكن يصلنى من أصدقائى ردود الأفعال وأرى أن السوشيال ميديا مهمة، لكننى لا أحب التواصل من خلالها، وبالنسبة لى المقياس الحقيقى للتواصل هو الشارع والجمهور عند رؤيته وملامسة النجاح معهم.



