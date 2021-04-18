هشام جمال يبدأ التحضير لـ«فى بيتنا روبوت 2» قريبًا





ينتظر المنتج والمخرج هشام جمال الانتهاء من تصوير مسلسل «عالم موازى» من بطولة دنيا سمير غانم خلال الفترة المقبلة، حتى يبدأ فى التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «فى بيتنا روبوت»، والذى عرض الجزء الأول منه فى شهر فبراير الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا، وقرر هشام جمال هو وفريق العمل استثمار هذا النجاح فى جزء ثان، على أن يعرض هذا الجزء فى نهاية هذا العام بأٌقصى تقدير، ومن المقرر أن يدخل عمرو وهبة فى تأليف الجزء الثانى مع هشام جمال بعد تجربتهما الأولى فى «عالم موازى».



