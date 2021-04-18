جلسة المستهل .. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية





إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، حيث داءت تداولات الأسبوع الماضي بأداء سلبى و مبيعات غير مبررة خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة فقدت فيها المؤشرات و الاسهم مكاسبها التى حققتها خلال الجلسات السابقة لها









مؤشرات البورصة المصرية





ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 12564 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 3976 نقطة.