بعد انتقاد شخصيته بمسلسل "الطاووس".. مهند حسني يرد على جمهوره







تعرض الفنان الشاب مهند حسني لإنتقادات عديدة بسبب شخصية "حماد" الذي يقدمها في مسلسل "الطاووس" الذي يُعرض حاليًا في الماراثون الرمضاني الحالي، مما دفعه للرد على تلك الانتقادات من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".



كتب مهند حسني منشورًا قال فيه :"الاغتصاب جريمة مالهاش مبرر، وأنا شخصيًا ضد شخصية حماد اللي بظهر بيها في رمضان السنة دي في مسلسل الطاووس، وبالمناسبة أنا لا عمري اتعاطفت ولا هتعاطف معاه، وعلى اقتناع تام إن شكل وهيئة المتحرش والمغتصب ومستواه المادي والاجتماعي مش ممكن أبدًا يكونوا حاجة نتعاطف بيها معاهم".



وتابع مهند حسني قائلاً :" توضيح أنا بعمل شير لكل آراء الناس المتابعة والمتفاعلة مع المسلسل، كل الآراء سواء سلبية فيها دعاوي، وحسبنة عليا وشتايم ليا، وبردو الإيجابية اللي فيها كلام حلو بكل أشكاله، واللي يعرفني كويس أو متابعني من زمان هيلاقيني دايما بعمل كده".



وأضاف مهند حسني :"وده مش معناه إن مؤيد لكل الكلام اللي بعمله شير، وده بردو مش معناه إني بشجع الناس تستهون بالموضوع لمجرد إن شخصية حماد المغتصب ده شكله وسيم، أنا بعمل شير لمشاركة نجاح الدور مع الناس كعادتي ليس إلا ".



واستكمل مهند حسني كلامه قائلاً :" واللي وصل للبعض غير مقصود تمامًا، واللي كنت بحاول اعمله إني

أحاول اتفاعل مع جمهور المسلسل اللي بيشجعوني أو بيقولوا كلام كويس أو كلام مش كويس بإني اهتم بكلامهم مش أكتر.



واختتم مهند حسني كلامه قائلاً :"وأخيرًا الشخصيات اللي زي حمّاد ده ماينفعش إننا نتعاطف معاها لأي سبب مهما كان".



مسلسل "الطاووس" ، بطولة النجم جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، وهبة عبد الغني، مهند حسني، والفنانة فرح الزاهد، إلى جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل وجورج أشرف.

