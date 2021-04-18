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البورصة توقف التداول علي أسهم 7 شركات لتجاوزها النسب المقررة
الأحد 18/أبريل/2021 - 10:27 ص
نيفين سمير
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد
وأوضحت البورصة أن هذه الأسهم هي ؛ العبوات الطبية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، السعودية المصرية للإستثمار والتمويل ، الأهرام للطباعة والتغليف.
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