البرازيل تسجل 2929 وفاة و67636 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة في البرازيل، 2929 وفاة و67636 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقد وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البرازيل إلى 371678، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 13.9 مليون.

وكانت البرازيل، شهدت قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.