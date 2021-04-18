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احداث وملخص الحلقة 5 من مسلسل موسى 2021 (محمد رمضان يستولى على أموال الإنجليز ويوزعها على الفقراء والمحتاجين) | مسلسلات رمضان 2021

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:32 ص
الحلقة 5 من مسلسل موسى 2021
الحلقة 5 من مسلسل موسى 2021
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احداث وملخص الحلقة 5 من مسلسل موسى 2021 (محمد رمضان يستولى على أموال الإنجليز ويوزعها على الفقراء والمحتاجين) | مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة dmc دي إم سي الفضائية، الحلقة 5 من مسلسل موسى 2021 للفنان محمد رمضان، وشهدت الحلقة تطورات في الأحداث نستعرض أبرزها في السطور التالية:

- بدأت الحلقة 5 من مسلسل موسى 2021 بذهاب شقيقته لمنزل الكحلة الغجرية (فريدة سيف النصر) التي تؤكد براءة الأولى من تهمة الزنا التي اتهمها بها زوجها.

- يخطط موسى للانتقام من الإنجليز الذين تسببوا في مقتل شقيقه رويعي، ويغادر الجبل ويقوم باقتحام استراحة رئيس الجيش الإنجليزي، والاستيلاء على الآثار.

- قام موسى ببيع الذهب والآثار التي وجدها في خزينة الإنجليز، ومنح فقراء قريته ماعز وأرانب لتساعدهم على المعيشة.

- تحاول شفيقة (شقيقة موسى - هبة مجدي) التخلص من حملها، ويسعى شداد (رياض الخولي) لبيع المومياء التي قام بسرقتها من أحد المقابر الفرعونية.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

احداث مسلسل موسى 2021 
وتدور أحداث مسلسل "موسى" في الخمسينات مرورا بالستينات، أثناء احتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسئولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والتنقل إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بنت فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

مواعيد عرض مسلسل موسى 2021

- مواعيد عرض مسلسل "موسى" عبر dmc

العرض: 6:30 مساءا
الإعادة: 11:30 مساءا - 11:00 صباحا

- مواعيد عرض مسلسل "موسى" عبر dmc دراما

العرض: 08:00 مساءا
الإعادة: 1:30 صباحا - 07:00 صباحا - 01:00 مساءا

- مواعيد عرض مسلسل "موسى" عبر mbc
08:00 مساءا

- مواعيد عرض مسلسل "موسى" عبر mbc العراق

العرض: 08:00 مساءا

- مواعيد عرض مسلسل "موسى" عبر art حكايات

العرض: 10:00 مساءا
الإعادة: 06:00 صباحا - 02:00 مساءا

- مواعيد عرض مسلسل "موسى" عبر art حكايات 2

العرض: 01:00 صباحا
الإعادة: 01:30 صباحا - 09:00 صباحا 05:00 مساءا

احداث وملخص الحلقة 5 من مسلسل موسى 2021 (محمد رمضان يستولى على أموال الإنجليز ويوزعها على الفقراء والمحتاجين) | مسلسلات رمضان 2021

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