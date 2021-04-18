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"مصر المقاصة" تفتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارتها

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:31 ص
مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي
مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي
نيفين سمير
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أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات (2021/2024)


وأوضحت الشركة أن تقديم طلبات الترشيح  سوف يبدأ يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري، ويغلق باب الترشيح بنهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل، وتتم الانتخابات وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وشروط وإجراءات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

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