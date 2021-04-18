كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك الـ 122 في الدوري

يشهد ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريق الكروي الأول بناديي الزمالك والأهلي في القمة 122 في اللقاء التي يجمع بين الأبيض والأحمر مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري العام.





الزمالك يدخل اللقاء باحثا عن الفوز والثلاث نقاط للاستمرار في تصدر بطولة الدوري، حيث أعلن البرتغالي باتريس كارتيرون قائمة الزمالك وجاءت تتضمن كلا من :





محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل، حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة، طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي، حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.





بينما يسعى الأهلي لتعويض الغيابات، ولكن قرر الجنوب إفريقي موسيماني عدم الاعلان عن قائمة الفريق أمام الزمالك عقب الإعلان عن غياب محمد الشناوي حارس الفريق بشكل رسمي لإصابته بفيروس كورونا.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قنوات تايم سبورتس، حيث يعلق على المباراة كلا من : مدحت شلبي و أيمن الكاشف وبلال علام وأحمد شوبير.





ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يتضمن كلا من :





جراسة المرمى : محمود جنش

الدفاع : محمد عبدالشافي – محمود الونش – محمود علاء – حازم إمام

الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسي – يوسف أوباما- محمود شيكابالا – أشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري





بينما جاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:





حراسة المرمى : علي لطفي

الدفاع : أحمد رمضان بيكهام – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف..

الوسط : عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة- محمد شريف – وحسين الشحات

الهجوم : طاهر محمد طاهر.





ويدير اللقاء تحكيمياً محمود البنا وسيعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثان ومحمد معروف حكم رابع ومحمد عادل حكم الفيديو ومحمود عاشور حكم فيديو مساعد.





وعن موقف الفريقين في جدول ترتيب بطولة الدوري العام، يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 من أصل 11 لقاء.



