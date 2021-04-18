Advertisements

كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك الـ 122 في الدوري

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:30 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد زكي
Advertisements
يشهد ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريق الكروي الأول بناديي الزمالك والأهلي في القمة 122 في اللقاء التي يجمع بين الأبيض والأحمر مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

الزمالك يدخل اللقاء باحثا عن الفوز والثلاث نقاط للاستمرار في تصدر بطولة الدوري، حيث أعلن البرتغالي باتريس كارتيرون قائمة الزمالك وجاءت تتضمن كلا من : 

 محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل، حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة، طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي، حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

بينما يسعى الأهلي لتعويض الغيابات، ولكن قرر الجنوب إفريقي موسيماني عدم الاعلان عن قائمة الفريق أمام الزمالك عقب الإعلان عن غياب محمد الشناوي حارس الفريق بشكل رسمي لإصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قنوات تايم سبورتس، حيث يعلق على المباراة كلا من : مدحت شلبي و أيمن الكاشف وبلال علام وأحمد شوبير.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يتضمن كلا من : 

جراسة المرمى : محمود جنش
الدفاع : محمد عبدالشافي – محمود الونش – محمود علاء – حازم إمام
الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسي – يوسف أوباما- محمود شيكابالا – أشرف بن شرقي.
الهجوم : سيف الدين الجزيري 

بينما جاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : علي لطفي
الدفاع : أحمد رمضان بيكهام – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف..
الوسط : عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة- محمد شريف – وحسين الشحات
الهجوم : طاهر محمد طاهر.

ويدير اللقاء تحكيمياً محمود البنا وسيعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثان ومحمد معروف حكم رابع ومحمد عادل حكم الفيديو ومحمود عاشور حكم فيديو مساعد.

وعن موقف الفريقين في جدول ترتيب بطولة الدوري العام، يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 من أصل 11 لقاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الاهلي والزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يستقر على بديل "الشناوي" أمام الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

الفهد الأسمر على الدكة.. مفاجأة كارتيرون في القمة

منذ أقل من ساعة

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

09:30 ص

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

08:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة