بعد مانشستر سيتي.. أجويرو يحدد راتبه مع ناديه الجديد

استقر المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على راتبه الذي يريد الحصول عليه في ناديه الجديد خلال الموسم المقبل.





راتب سيرجو أجويرو مع ناديه الجديد





ومن المقرر أن ينتهي عقد المهاجم الأرجنتيني سيرجو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية علمًا بأن ناديه أعلن عدم استمراره في صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المهاجم الأرجنتيني سيرجو أجويرو يريد الحصول على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو في ناديه الجديد.





وأوضحت الصحيفة أنه ليس واضحًا قدرة أي نادٍ على تحمل راتب المهاجم الأرجنتيني سيرجو أجويرو مع تقدم عمره إلى (32 عامًا) وتاريخ إصاباته في المواسم الأخيرة.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن المهاجم الأرجنتيني سيرجو أجويرو يحظى باهتمام برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.



