Advertisements

تراجع أرباح "الأسكندرية لتداول الحاويات "بنسبة 2.8% خلال 9 شهور

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:36 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
كشفت البورصة المصرية عن المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 2.8 %، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.01 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.04 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.7 مليون جنيه، مقابل 1.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 625.24 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 736.06 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة، إلى أنها حققت 1.09 مليار جنيه مبيعات خلال الفترة، مقابل 1.25 مليار جنيه مبيعات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على بديل "الشناوي" أمام الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

منذ ساعة و 20 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ ساعتين و 21 دقيقة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ يوم

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 13 ساعة

الفهد الأسمر على الدكة.. مفاجأة كارتيرون في القمة

منذ أقل من ساعة

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 12 ساعة

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

09:30 ص

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

08:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة