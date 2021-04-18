تراجع أرباح "الأسكندرية لتداول الحاويات "بنسبة 2.8% خلال 9 شهور

كشفت البورصة المصرية عن المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، حيث أسفرت النتائج عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 2.8 %، على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.01 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.04 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.7 مليون جنيه، مقابل 1.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وحققت الشركة خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 625.24 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 736.06 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.



