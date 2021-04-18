



تعرف على موعد اذان مغرب سادس يوم من رمضان 2021.. ودعاء النبي عند الإفطار





نقدم لكم متابعينا الكرام، موعد أذان مغرب سادس يوم من رمضان 2021.. ودعاء النبي عند الإفطار، يتحدد موعد رفع اذان مغرب سادس يوم من رمضان 2021، في محافظة القاهرة، نحو الساعة 6.24 مساء، على أن تقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.46 مساء، وذلك حسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة .





وقد حددت الإمساكية موعد أذان فجر الإثنين سابع ليالي الشهر الفضيل في الساعة 3.52 صباحا، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.





وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أنه يُسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.

ويقول أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه.





وله أن يقول أيضا: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود.





روائع الدعاء عند الإفطار:

- اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بعزك لا يضام.





- اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية، والشكر على العافية.





- اللهم إنا نعوذ بك من كل شر.





- تحصنا بزي العزة والجبروت، واعتصمنا بزي الملك والملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء.





- اللهم قنا شر الداء، ونجنا من البلاء بلطفك وقدرتك أنك على كل شيء قدير.





- يارب اجعل عفوك عني دائماً، ورضاك علي قائماً، واجعلني عن الذنوب نادماً، ولباب توبتك قائماً، يا الله يا أرحم الراحمين.





- اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبى يارسول الله.



