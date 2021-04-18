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استقالة "بدران" و"طنطاوي"عن رئاسة سي أي كابيتال

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:40 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تقديم حازم بدران وطارق طنطاوي باستقالتيهما لمجلس إدارة شركة وذلك من منصبيهما كرئيسين تنفيذيين مشاركين للمجموعة وأعضاء منتدبين بمجلس الإدا رة وذلك لرغبتهم في العمل على فرص استثمارية جديدة خاصة بهم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر في جلسته المنعقدة الخميس الماضي تعيين هشام جوهر في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ومن المقرر استمرار حازم بدران وطارق طنطاوي في القيام بمهامها في المجموعة إلى 20 مايو المقبل من أجل العمل على إنتقال المهام التنفيذية للإدارة الجديدة.

وعلق محمود عطا الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لسي أي كابيتال قائلا:” لقد قام حازم وطارق منذ إنضمامها للمجموعة في 2013 و 2015 على التوالي بدور محوري في تنمية وتوسع نشاط الشركة وكانا القوة الدافعة في تحول المجموعة إلى واحدة من الشركات الرائدة في مصر في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بجانب الحفاظ على وتيرة نمو منصة بنك الإستثمار”.

وتابع عطا الله:” هذا بالإضافة إلى أنه بجهودهما المشتركة مع فريق عمل المجموعة، تمكنت سي أي كابيتال من تحقيق مبيعات وأرباح هي الأعلى تاريخيا بصفة منتظمة”.

وأضاف :” مما لاشك فيه أننا سوف نفتقدهم بشدة ولكن نتمني لهم كل التوفيق في مساعيهم المستقبلية”.

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