استقالة "بدران" و"طنطاوي"عن رئاسة سي أي كابيتال
أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تقديم حازم بدران وطارق طنطاوي باستقالتيهما لمجلس إدارة شركة وذلك من منصبيهما كرئيسين تنفيذيين مشاركين للمجموعة وأعضاء منتدبين بمجلس الإدا رة وذلك لرغبتهم في العمل على فرص استثمارية جديدة خاصة بهم.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن مجلس إدارة الشركة قد قرر في جلسته المنعقدة الخميس الماضي تعيين هشام جوهر في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
ومن المقرر استمرار حازم بدران وطارق طنطاوي في القيام بمهامها في المجموعة إلى 20 مايو المقبل من أجل العمل على إنتقال المهام التنفيذية للإدارة الجديدة.
وعلق محمود عطا الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لسي أي كابيتال قائلا:” لقد قام حازم وطارق منذ إنضمامها للمجموعة في 2013 و 2015 على التوالي بدور محوري في تنمية وتوسع نشاط الشركة وكانا القوة الدافعة في تحول المجموعة إلى واحدة من الشركات الرائدة في مصر في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بجانب الحفاظ على وتيرة نمو منصة بنك الإستثمار”.
وتابع عطا الله:” هذا بالإضافة إلى أنه بجهودهما المشتركة مع فريق عمل المجموعة، تمكنت سي أي كابيتال من تحقيق مبيعات وأرباح هي الأعلى تاريخيا بصفة منتظمة”.
وأضاف :” مما لاشك فيه أننا سوف نفتقدهم بشدة ولكن نتمني لهم كل التوفيق في مساعيهم المستقبلية”.