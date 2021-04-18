بعد ظهوره في الحلقة الخامسة من "الاختيار2".. أشرف عبد الباقي:"مهما قدمنا اللي حصل لشهداء مصر مش هنوفي حقهم"

أوضح الفنان أشرف عبد الباقي، أن ما تم عرضه في الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" عن أحداث قسم كرداسة الذي شهد استشهاد عدد كبير من أبطال الشرطة المصرية، ما هو إلا جزء بسيط من الأحداث الدامية التي تعرض لها الشهداء في هذه المذبحة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أشرف عبد الباقى مقطع فيديو لأحداث قسم كرداسة خلال الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار٢"، وعلق عليه قائلاً : وقائع الهجوم على قسم كرداسة واستشهاد اللواء محمد جبر - رحم الله شهداء الوطن، مهما حاولنا نقدم جزء ولو بسيط من اللي حصل لشهداء مصر مش هانوفيهم حقهم ربنا يرحمهم جميعًا".



مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغني، سلوى عثمان على الطيب طارق صبري، عمر الشناوي.