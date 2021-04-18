مصادر لـ «الفجر»: نقل ملفات موظفى الحكومة للعاصمة الإدارية





علمت «الفجر» أنه تم نقل ملفات موظفى عدد من الوزارات بينها التربية والتعليم، والزراعة، والتعليم العالى، إلى مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتسلم الموظفون المقرر نقلهم «فلاشة» مُحملاً عليها السيستم الخاص بالعمل الذى سيتم إدارته بالتكنولوجيا الذكية، وتتم عملية نقل الموظفين بعد حصولهم على دورات فى الرقابة الإدارية والحاسب الآلى.





وذكرت مصادر أنهم تلقوا تعليمات بتجهيز أنفسهم للنقل خلال الأيام القادمة، وتحديداً بعد انتهاء شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم حفل افتتاح الحى الحكومى بعد إتمام عملية نقل الموظفين، ويضم الحى ٣٦ مبنى وزاريا صممت على الطراز المصرى القديم، والمأخوذ من معبد الدير البحرى للملكة حتشبسوت.







