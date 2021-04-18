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التأمينات الاجتماعية تكشف أهم تفاصيل اتفاقية جديدة للمعاشات مع الحكومة اليونانية (فيديو)

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، تفاصيل اتفاقية جديدة للمعاشات مع الحكومة اليونانية، موضحا أن هذه الاتفاقية ستفعل يوم 30 أبريل المقبل وستدخل حيز التنفيذ اعتبار من 1 مايو 2021.

وأشار "عوض"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هذه الاتفاقية تنظم أحوال المصريين واليونانيين عند انتقالهم بين البلدين، موضحا أن المواطن المصري أو اليوناني الذي عمل فترة في مصر، وسافر إلى اليونان ودفع تأمينات لهم عن الفترة التي قضاها، أو العكس، فعندما يصل إلى سن المعاش في مصر سيحصل على معاش.

وأضاف أنه عندما يصل المواطن إلى سن التقاعد في اليونان وهو 67 عاما، فأنه سيكتسب الحق في المعاش من اليونان عن الفترة التي قضاها هناك، منوها بأن هناك نحو 130 ألف مصري يعملون في اليونان. 

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