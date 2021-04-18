انتهاء تصوير "ضل راجل" لـ ياسر جلال في هذا الموعد

اقترب الفنان ياسر جلال على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "ضل راجل"، الذي يُعرض خلال الماراثون الرمضاني الحالي، حيث من المقرر أن ينتهي تمامًا من التصوير خلال ستة أيام.



مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميًا على قناة "الحياة" في تمام الساعة 11:30 مساءً، وهو بطولة ياسر جلال، نرمين الفقي، نور اللبنانية، محمود عبد المغني، رنا رئيس، محمد يسري، إنعام سالوسة، محمد عادل، عصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.



ودارت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل حول تتبع "جلال" ياسر جلال لنادين صديقة ابنته "شهد" رنا رئيس، بالتاكسى ويسير خلف سيارتها ويجدها تقابل شاب "حازم" تذكر أنه رآه أثناء توصيل ابنته يوم الحادث، وأثناء مقابلتها له في شقته يطرق الباب فتفتح "نادين" ويقوم بالتشابك معه، وأثناء إمساكه في عنق الشاب الذي كاد أن يموت تضربه "نادين" بعصا على رأسه ويقع مغشيًا عليه، وخلال قيادة ياسر جلال لسيارته التاكسى يجد الشاب حازم في طريقه ومعه عدد من البلطجية للاعتداء عليه.