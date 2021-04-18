قتيل ومصاب في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية نبراسكا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة آخر، في إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية نبراسكا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة، نظرًا إلى إمكانية شراء وحيازة الأسلحة بموجب التعديل الثاني من الدستور الأمريكي.

ويقول معارضو هذه المادة من الدستور، إن السماح باقتناء الأسلحة يودي بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء بشكل سنوي، وسط دعوات إلى تقنين اقتناء قطع السلاح.

في غضون ذلك، تدافع هيئات أمرصكية أخرى عن حمل واقتناء السلاح، مثل الجمعية الوطنية للبنادق، وتنظر إليه بمثابة حق دستوري غير قابل للنقاش.