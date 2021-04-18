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حالة الطقس في السعودية.. أمطار رعدية مستمرة حتى هذا الموعد

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 18-4-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية:
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.


كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطاراً رعدية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي بدر وينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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