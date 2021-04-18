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تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:20 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي يوفنتوس نظيره نادي أتلانتا ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب أتلانتا الدولي بمدينة بيرجامو.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تشيزني.
خط الدفاع: دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي.
خط الوسط: رابيو، بينتاكور، رامسي.
خط الهجوم: باولو ديبالا، ألفارو موراتا، كييزا.

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