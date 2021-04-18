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حالة الطقس ف الكويت.. ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح اليوم

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 18-4-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت:
وفى الكويت يكون الطقس اليوم حار و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 60 كم/ساعة.

وفى المساء معتدل الحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .

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