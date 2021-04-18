حالة الطقس في الإمارات.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اليوم

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 18-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات:





يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا إلى غائما جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ، و الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.





وأوضح المركز -في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي يكون خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:27 والمد الثاني عند الساعة 03:53 و الجزر الأول عند الساعة 10:56 والجزر الثاني عند الساعة 21:15..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 00:34 و الجزر الاول عند الساعة 19:43 والجزر الثاني عند الساعة 07:56.