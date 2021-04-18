Advertisements
التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 649 موظفا بالهيئة الوطنية للإعلام
الأحد 18/أبريل/2021 - 11:27 ص
محمد المسلمي
Advertisements
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 649 موظفا بقطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
وقال الشيخ إن إعادة التعيين "التسوية"
مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد
أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements