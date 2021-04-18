Advertisements

التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لعدد 649 موظفا بالهيئة الوطنية للإعلام

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
Advertisements

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من الموافقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 649 موظفا بقطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وقال الشيخ إن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس التنظيم والإدارة الهيئة الوطنية للإعلام التنظيم والإدارة اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

بعد مانشستر سيتي.. أجويرو يحدد راتبه مع ناديه الجديد

منذ أقل من ساعتين

غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

الفهد الأسمر على الدكة.. مفاجأة كارتيرون في القمة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ يوم

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على ثنائي خط وسط الأهلي أمام الزمالك

منذ 33 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 13 ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الوطنية للإعلام" تنظم ندوة للتوعية بالمخدرات

أصحاب ترقيات ماسبيرو فى مواجهة مع «زين»

"التنظيم والإدارة": يوافق على إعادة التعيين بمؤهل "التسوية"

"التنظيم والإدارة" ينتهى من دراسة تثبيت 373 موظفاً وترقية 268 آخرين اً

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن نشاط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال عام 2020

التنظيم والإدارة يستعرض جهوده خلال شهر ديسمبر الماضي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:41 ص

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

10:43 ص

موسيماني يستقر على ثنائي خط وسط الأهلي أمام الزمالك

11:46 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر