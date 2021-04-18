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"طقس اليوم حار".. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
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نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 18 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في سادس أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة كافة الأنحاء نهار معتدل ليلا.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة
وتشهد البلاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .
 
درجات الحرارة اليوم 
القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

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