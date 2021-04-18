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تراجع انتاج عُمان من وقود السيارات بنسبة 3.17 %

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
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شهد حجم الإنتاج الشهري من وقود السيارات في عُمان تراجعاً خلال فبراير  الماضي، بنسبة 3.17 بالمائة، على أساس شهري.

وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تراجع حجم إنتاج وقود السيارات العادي 91 خلال الشهر، بنسبة 13.04 بالمائة، على أساس شهري، إلى 779.9 ألف برميل، فيما تراجعت مبيعاته 53.97 بالمائة إلى 316.3 ألف برميل.

وتراجعت كذلك صادرات وقود السيارات العادي 91، إلى 15.1 ألف برميل، بنسبة 95.7 بالمائة على أساس شهري.

وارتفعت كميات إنتاج وقود السيارات الممتاز 95 خلال شهر فبرايرالماضي بنسبة 3.55 بالمائة، على أساس شهري، إلى 1.364 مليون برميل.

بينما تراجع حجم مبيعات وقود السيارات الممتاز 95 بنسبة 9.73 بالمائة إلى 1.06 مليون برميل، وبلغ حجم صادراته 415.4 ألف برميل، بارتفاع 249.08 بالمائة على أساس شهري.

 

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