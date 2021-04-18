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نصائح غذائية مهمة لتقوية مناعتك خلال شهر رمضان.. اتبعها

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التلية مجموعة من النصائح الممة التي يجب عليكم اتباعها وخاصة في شهر رمضان لتقوية الجهاز المناعي في رمضان، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ومن جهتها، كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الغذائية التي تعمل على تقوية جهاز المناعة بالتزامن مع جائحة كورونا خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة إنه يجب شرب الماء بكميات كبيرة من لحظة الفطار وحتى السحور.
 
ونصحت وزارة الصحة بالبتعاد التام عن اللحوم المصنعة لكونها مليئة بالدهون والملح وخاصة خلال شهر رمضان، كما طالبت بتناول كميات معتدلة من الزيوت.
 
وشددت الوزارة على أهمية تناول الأطعمة الطازجة طوال الشهر الكريم، والابتعاد عن تناول الطعام في الخارج.

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