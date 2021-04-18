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عاجل.. ريال مدريد يعلن في بيان رسمي غياب نجم جديد أمام خيتافي

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:42 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي غياب نجم جديد عن مواجهة خيتافي مساء اليوم والمقرر إقامتها في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وقال  نادي ريال مدريد في بيان رسمي منذ قليل: "فالفيردي في عزلة منذ الأمس بعد أن خالط شخص أثبتت إصابته بـ كورونا، على الرغم من أن اللاعب أعطى نتيجة سلبية في جميع الاختبارات التي تم إجراءها".
 
وتابع النادي: "فالفيردي لن يكون متاحًا في مباراة اليوم ضد خيتافي".

ويفتقد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد للعديد من اللاعبين بسبب الإصابة في مقدمتهم سيرجيو راموس وداني كارفخال وإيدين هازارد ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي وناتشو.

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