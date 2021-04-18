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سفرة سادس يوم رمضان.. شرائح البفتيك والأرز المسلوق وسوبيا وقطايف بالمكسرات
الأحد 18/أبريل/2021 - 11:32 ص
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سفرة اليوم السادس من رمضان، نقدم لك في السطور التالية طرق ومقادير بسيطة وسهلة لألذ وأطيب الأكلات التي يمكنك تحضيرها وتجهيزها على مائدة ثالث يوم رمضان لأفراد أسرتك، حيث يمكنك إعداد شرائح البفتيك والأرز المسلوق وسوبيا وقطايف بالمكسرات:
ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة
شرائح البفتيك
كيلو شرائح لحم كندوز "بفتيك"
شوربة فراخ أو لحمة
2 مكعب زبدة
ملح
فلفل أسود
قليل من الزيت النباتي
دقيق
فلفل ألوان
بصل
مشروم
تبلي شرائح البفتيك بالقليل من الدقيق مع الملح والفلفل الأسود.
في طاسة على النار، ضعي الزبدة والزيت، وشوحي شرائح البفتيك فيها من كافة الاتجاهات.
ضعي شرائح الكندوز في طبق جانبي، واستخدمي نفس الطاسة في تشويح البصل والمشروم، وبعدها يتم إضافة الفلفل الألوان إليهما.
أضيفي شرائح البفتيك إلى الخضروات مرة أخرى في الطاسة، مع كمية من الشوربة، وادخليهم إلى الفرن حتى تنضج جيدًا.
الأرز المسلوق
كوب من الأرز
كوب من الماء
حبهان
ورق لورا
ملح "حسب التذوق"
في إناء على النار، ضعي الملح والماء، وأضيفي إليهما ورق اللورا والحبهان.
اغسل الأرز جيدًا، ثم أضيفيه إلى الماء بعد أن يغلي جيدًا.
اتركي الأرز على نار متوسطة، مع تغطية الإناء جيدًا، وبمجرد أن يتشرب الأرز الماء، قللي درجة الحرارة، بحيث تصبح النار هادئة، وقدميه ومع البفتيك.
سوبيا بجوز الهند
- كوب لبن طازج
- كوب ونصف ماء مثلج
- 5 ملاعق كبيرة سكر أبيض ناعم ولبن بودرة وقطرات جوز الهند
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
- فى إناء عميق نخلط اللبن البودرة مع السكر والفانيليا بشكل جيد
- نضيف إليهم الحليب وقطرات جوز الهند ونستمر فى التقليب
- نضيف الماء المثلج للخليط ونقلبه جيدًا لعدة دقائق
- يمكن تقديمه فورًا أو حفظه فى الثلاجة حتى التقديم ويقدم باردًا
قطايف بالمكسرات
مقادير الشربات
2 كوب سكر
1 كوب ماء
حوالى 1 ملعقة صغيرة عصير الليمون الطازج .
مقادير عجين القطايف
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة حبيبات السكر
ملعقة كبيرة الحليب المجفف (مسحوق الحليب المجفف)
ملعقة صغيرة الخميرة الفورية
½ ملعقة صغيرة مسحوق الخبز
⅛ ملح ملعقة صغيرة
1¾ كوب ماء دافئ
حشو القطايف
⅓ كوب البندق مبشور، مفروم الخشنة
⅓ كوب صنوبر الصنوبر، محمص بخفة على مقلاة جافة
⅓ كوب الزبيب الذهبى
1½ ملعقة طعام حبيبات السكر
ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة، خففت
طريقة عمل القطايف
نقوم بوضع الدقيق فى أناء عميق ثم نقوم بإضافة السكر مع التقليب الجيد.
نقوم بإضافة الملح والخمير إلى الخليط مع التقليب نقوم بإضافة المياه والحليب المجفف " البودرة" مع التقليب جيداً حتى يصبح الخليط متجانس وسميك إلى حد ما.
نترك الخليط مغطى لمدة ساعة حتى يخمر جيداً.
نجهز " طاسة " ونضعها على نار عالية .
بمجرد أن نبدأ فى وضع القطايف نقوم بخفض النار نجعلها متوسطة ، حتى لا تحترق من أسفل و تبقى غير مكتملة النضج .
نضع مقدار " كبشة " من خليط القطايف فى " الطاسة".
يجب أن تحمر القطايف من جهة واحدة و تكون الجهة الأخرى شبيهة للعيش.
تكرر العملية حتى تنتهى العجين كلها.
نتركها حتى تبرد، ثم نقوم بحشوها بالمكسرات .
نقوم بخلط كل المكسرات سويا و نضع معلقة صغيرة من المكسرات فى القطايف .
نضع الزيت على النار و نتركه حتى يسخن جيدا و نبدأ فى وضع القطايف واحدة تلوى الاخرى .
وبمجرد خروج القطايف من الزيت نضعها فى الشربات وتصفى وتصبح جاهزة للتقديم.
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