سفرة سادس يوم رمضان.. شرائح البفتيك والأرز المسلوق وسوبيا وقطايف بالمكسرات

سفرة اليوم السادس من رمضان، نقدم لك في السطور التالية طرق ومقادير بسيطة وسهلة لألذ وأطيب الأكلات التي يمكنك تحضيرها وتجهيزها على مائدة ثالث يوم رمضان لأفراد أسرتك، حيث يمكنك إعداد شرائح البفتيك والأرز المسلوق وسوبيا وقطايف بالمكسرات:

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة





شرائح البفتيك

كيلو شرائح لحم كندوز "بفتيك"

شوربة فراخ أو لحمة

2 مكعب زبدة

ملح

فلفل أسود

قليل من الزيت النباتي

دقيق

فلفل ألوان

بصل

مشروم

تبلي شرائح البفتيك بالقليل من الدقيق مع الملح والفلفل الأسود.

في طاسة على النار، ضعي الزبدة والزيت، وشوحي شرائح البفتيك فيها من كافة الاتجاهات.

ضعي شرائح الكندوز في طبق جانبي، واستخدمي نفس الطاسة في تشويح البصل والمشروم، وبعدها يتم إضافة الفلفل الألوان إليهما.

أضيفي شرائح البفتيك إلى الخضروات مرة أخرى في الطاسة، مع كمية من الشوربة، وادخليهم إلى الفرن حتى تنضج جيدًا.





الأرز المسلوق

كوب من الأرز

كوب من الماء

حبهان

ورق لورا

ملح "حسب التذوق"

في إناء على النار، ضعي الملح والماء، وأضيفي إليهما ورق اللورا والحبهان.

اغسل الأرز جيدًا، ثم أضيفيه إلى الماء بعد أن يغلي جيدًا.

اتركي الأرز على نار متوسطة، مع تغطية الإناء جيدًا، وبمجرد أن يتشرب الأرز الماء، قللي درجة الحرارة، بحيث تصبح النار هادئة، وقدميه ومع البفتيك.





سوبيا بجوز الهند

- كوب لبن طازج - كوب ونصف ماء مثلج - 5 ملاعق كبيرة سكر أبيض ناعم و لبن بودرة و قطرات جوز الهند - نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة - فى إناء عميق نخلط اللبن البودرة مع السكر والفانيليا بشكل جيد - نضيف إليهم الحليب وقطرات جوز الهند ونستمر فى التقليب - نضيف الماء المثلج للخليط ونقلبه جيدًا لعدة دقائق - يمكن تقديمه فورًا أو حفظه فى الثلاجة حتى التقديم ويقدم باردًا



قطايف بالمكسرات