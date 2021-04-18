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موسيماني يستقر على ثنائي خط وسط الأهلي أمام الزمالك

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:46 ص
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمباراة القمة أمام الزمالك اليوم في الدوري العام.

وحسب مصدر بالفريق الأحمر، فإن موسيمانى سيعتمد على الثنائي عمرو السولية وإليو ديانج في وسط الملعب، أمام الزمالك اليوم لإيقاف خطورة التونسي فرجاني ساسي ويوسف أوباما، على أن يلعب أفشة في مركز صانع الألعاب تحت المهاجم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق النصر في المباراة الماضية بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي القطبين اليوم في التاسعة والنصف مساء، في المباراة التي ستقام بينهما على استاد القاهرة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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