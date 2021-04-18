تعرف على دعاء اليوم السادس من رمضان وثوابه

ننشر لكم مجموعة من الأدعية المستحب ترديدها يوميا خلال شهر رمضان المبارك، والتي ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، وفي اليوم السادس من شهر رمضان الموافق الاحد 18 من إبريل 2021 ميلاديا ننشر لكم الدعاء المستحب قوله في اليوم السادس وثوابه.





دعاء اليوم السادس من شهر رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِى مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَمَهَاوِيكَ‏، وَأَجِرْنِى مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ".

ثواب دعاء اليوم السادس من شهر رمضان