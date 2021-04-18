اليوم السادس من رمضان.. تعرف على موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام

يوافق اليوم الأحد سادس أيام شهر رمضان الفضيل لعام 2021، ووفقا لـ "إمساكية رمضان 2021"، التى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام ننشر لكم موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة وموعد الإفطار وعدد ساعات الصوم:

ويصل عدد ساعات الصيام في اليوم السادس 14 ساعة و51 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:24، والعشاء 7:46.





ويذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية، قد كشف أن أخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.