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موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:54 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
أميرة فطيم
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يستعد الهلال السعودي لخوض مباراة نارية أمام شباب أهلي دبي، اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت جرينتش.

وسيقاتل الهلال لخطف الثلاث نقاط من شباب الأهلي بعد التعادل المخيب للآمال التي تعرض له أمام أجريك الأوزبكي بهدفين لمثلهما، في مستهل مشواره في البطولة الآسيوية.

كما سقط أيضا شباب الأهلي في فخ التعادل مع استقلول الإيراني، بدون أهداف؛ ليصبح الجميع في هذه المجموعة لديه من النقاط 3 نقاط فقط.

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