مصطفى قمر يُشيد بأداء نانسي صلاح في مسلسل "فارس بلا جواز"



أشاد الفنان مصطفى قمر بأداء الفنانة نانسي صلاح في مسلسله الجديد "فارس بلا جواز"، وقام بتوجيه رسالة لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر مصطفى قمر مجموعة صور من كواليس مسلسل "فارس بلا جواز"، وعلق عليه قائلاً:"أول عروسة في المسلسل كانت وش الخير وخفة الدم الطبيعية أختي السكر الفنانة نانسي صلاح كوميديا صارخة ومشهد تراچيدي عبقري".



وتابع مصطفى قمر قائلاً :"براڤو نانسي وألف شكر علي تشريفك نورتينا (آسف علي تأخر البوست علشان لخمة دخول رمضان )".





مسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفي قمر، صلاح عبدالله، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، راندا عبد السلام، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، سامي مغاوري، ندى موسى، فاطمة عادل.