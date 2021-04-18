العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 18/أبريل/2021 - 11:47 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم منذ حوالي 13 ساعة تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو منذ حوالي 4 ساعات عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك منذ حوالي 12 ساعة غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني منذ ساعتين و 47 دقيقة لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة منذ ساعة و نصف عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري منذ حوالي 22 ساعة موسيماني يستقر على ثنائي خط وسط الأهلي أمام الزمالك منذ نصف ساعة الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه منذ حوالي 4 ساعات مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين منذ حوالي 14 ساعة سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا منذ أقل من ساعتين الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي منذ حوالي 23 ساعة بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد منذ حوالي 14 ساعة بعد مانشستر سيتي.. أجويرو يحدد راتبه مع ناديه الجديد منذ أقل من ساعتين عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا منذ يوم الفهد الأسمر على الدكة.. مفاجأة كارتيرون في القمة منذ ساعتين و 17 دقيقة مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك منذ ساعة و 17 دقيقة Advertisements