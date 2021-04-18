Advertisements

تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
Advertisements
في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا


في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا

أخبار تهمك

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يستقر على ثنائي خط وسط الأهلي أمام الزمالك

منذ نصف ساعة

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

بعد مانشستر سيتي.. أجويرو يحدد راتبه مع ناديه الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ يوم

الفهد الأسمر على الدكة.. مفاجأة كارتيرون في القمة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:41 ص

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

10:43 ص

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

11:00 ص

موسيماني يستقر على ثنائي خط وسط الأهلي أمام الزمالك

11:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر