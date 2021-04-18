رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة القمة بين الزمالك وغريمه الأهلي، المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.





الزمالك يدخل المباراة متربعا على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة.





واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة أمام الأهلي اليوم الأحد.





ولا يزال يفاضل المدرب الفرنسي بين الثنائي سيف الجزيري ومروان حمدي، لقيادة هجوم الفريق في مباراة الغريم التقليدي الأهلي.





ويذكر أن الثنائي خضعا لبرنامج تأهيل مكثف بفرمان من المدير الفني لرغبته فى الاعتماد علي أحدهما في التشكيل الأساسي.





وأفادت تقارير صحفية أن كارتيرون يرغب في إشراك مروان حمدي أساسيا، على أن يبقى سيف الدين الجزيري علي مقاعد البدلاء في مباراة القمة.



