عاجل.. فيروس كورونا يبعد نجم جديد عن ريال مدريد





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد اليوم الأحد غياب واحد من لاعبي الفريق عن مواجهة خيتافي والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني.





وقال الملكي في بيان رسمي ان فيدي فالفيردي يتواجد في العزل الصحي منذ يوم أمس السبت الموافق السابع عشر من شهر أبريل وذلك بسبب مخالطته لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأضاف الريال في بيانه أنه على الرغم من أن نتيجة فالفيردي جاءت سلبية في جميع الاختبارات التي تم إجرائها للاعبي الملكي مؤخرًا.





وإختتم الملكي في بيانه أنه لن يكون فيدي فالفيردي متاح اليوم مع الفريق خلال مواجهة خيتافي لينضم إلى مدافعي الفريق الغائبين راموس ورافائيل فاران.