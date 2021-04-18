موقف بنفيكا في الدوري البرتغالي بعد السقوط أمام جل فيسنتي

سقط نادي بنفيكا أمام نظيره جل فيسنتي بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري البرتغالي والتي أقيمت مساء أمس السبت.





وفي مباريات أخرى تغلب فريق فيتوريا جيماريش على ضيفه سانتا كلارا 1 /صفر كما فاز تونديلا على مضيفه موريرينسي 3 /2 وبيلينينسيش على ضيفه ماريتيمو 2 /صفر.





وعلى ملعب النور، تقدم أنطوان ليوتي ولورينسي رودريجيز بهدفين لجل فيسنتي في الدقيقتين 35 و81 ورد بنفيكا بهدف عكسي سجله كارفاليو لاعب جل فيسنتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.





الفوز رفع رصيد جل فيسنتي إلى 31 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد بنفيكا عند 57 نقطة في المركز الثالث.





وعلى ملعب أفونسو هنريكيس ، سجل دييجو فيليبي روتشا هدف الفوز لفيتوريا جيماريش في الدقيقة 17.





الفوز رفع رصيد فيتوريا جيماريش إلى 38 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد سانتا كلارا عند 35 نقطة في المركز السابع.



