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السعودية تقلص حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي

الأحد 18/أبريل/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
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 قلصت المملكة العربية السعودية استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي بنهاية شهر فبراير 2021م؛ لتسجل أدنى مستوياتها في 5 أشهر.

وتراجعت حيازة المملكة بالسندات؛ وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، بنحو 1.6% وبما يعادل 2.2 مليار دولار عن شهر يناير الماضي.

وانخفضت ملكية السعودية من السندات الأمريكية إلى 132.9 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2021؛ لتسجل أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2020م التي هبطت بنهايته إلى 131.2 مليار دولار، علماً بأنها بلغت في يناير الماضي 135.1 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي، هبطت ملكية المملكة بالسندات الأمريكية بنسبة 27.9% خلال شهر فبراير 2021م وبانخفاض يعادل 51.5 مليار دولار عن إجمالي حيازتها في الشهر ذاته من عام 2020م والبالغة 184.4 مليار دولار.

ومنذ نهاية العام الماضي، انخفضت حيازة السعودية بالسندات الأمريكية بنسبة 2.56% في أول شهرين من عام 2021م وبتراجع قيمتها 3.5 مليار دولار عن حيازتها الإجمالية في نهاية 2020م والبالغة 136.4 مليار دولار.

يشار إلى أن السعودية، في ظل تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19"، خفضت ملكيتها في السندات الأمريكية بشكل حاد بداية من شهر مارس 2020م بواقع 25.3 مليار دولار، وبانخفاض 13.7% عن الشهر السابق (فبراير) التي كانت تبلغ بنهايته 184.4 مليار دولار؛ لتسجل أقل مستوياتها في العام الماضي خلال مايو بواقع 123.5 مليار دولار.

وعالمياً، حلت السعودية في المرتبة الـ 14 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية فبراير الماضي؛ التي تصدرتها اليابان بقيمة 1258.2 مليار دولار (1.258 تريليون دولار)، يليها الصين باستثمارات تبلغ 1104.2 مليار دولار (1.104 تريليون دولار)، ثم المملكة المتحدة بـ 459.5 مليار دولار.

وعلى مستوى ترتيب المملكة عربياً، جاءت السعودية في مقدمة القائمة؛ يليها الإمارات باستثمارات تبلغ 50.6 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ26 عالمياً، ثم الكويت باستثمارات 44.8 مليار دولار (المرتبة 28 عالمياً).

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، انخفضت القيمة الإجمالية للسندات بنسبة 1.78% بنهاية فبراير 2021م على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 127.1 مليار دولار عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.

وتراجعت قيمة سندات الخزانة الأمريكية إلى 7098.9 مليار دولار (7.098 تريليون دولار)، مقابل 7226 مليار دولار (7.226 تريليون دولار) في نهاية فبراير من عام 2020م.

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