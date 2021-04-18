مجلس الشعب السوري يحدد الانتخابات الرئاسية في 26 مايو المقبل

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن مجلس الشعب السوري، حدد الانتخابات الرئاسية في 26 مايو المقبل.

وكان مجلس الشعب السوري، عقد جلسة استثنائية، يدعو فيها رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية.

ويذكر أن الدستور السوري، ينص على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 90 يوما.