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عاجل.. وزير الرياضة يتعرض لحادث سير

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحادث سير خلال توجهة إلى محافظة البحيرة من أجل تفقد المنشآت الشبابية والمنشآت الرياضية هناك.

وقال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة في تصريحات صحفية أنه تم نقل الوزير إلى إحدى المستشفيات في السادس من أكتوبر من أجل الإطمئنان على حالته فيما تم إلغاء زيارته لمحافظة البحيرة.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد عقد إجتماع يوم أمس السبت مع مسؤولي اللجنة الاولمبية المصرية لمناقشة بعد ملفات الرياضة ذات الأولوية والإهتمام المشترك.

وشهد الإجتماع مناقشة الاستعدادت القائمة للمنتخبات القومية في الألعاب المختلفة التي تأهلت لخوض غمار دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 بالإضافة إلى موقف منافساتها للتأهل إلى الدورة الأولمبية.

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وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

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