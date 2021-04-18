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ترقب في الأهلي.. تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:30 م
الاهلي
الاهلي
علي ماهر حلمي
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ينتظر جمهور النادي الأهلي قرعة دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل القلعة الحمراء عقب احتلال المركز الثاني فى مجموعته.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 من شهر أبريل الجاري موعدا لسحب قرعة دور الثمانية للبطولة بالقاهرة في المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي أحد متصدري المجموعات الآخرة وهم صن داونز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربي بالأضافة الي الترجي الرياضي التونسي.

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب البطولة القارية بعد الفوز فى المباراة النهائية الموسم الماضي على حساب نظيره فريق الزمالك.

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