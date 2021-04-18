أسعار عقارات دبي تسجل أول ارتفاع فصلي منذ 2014

سجلت أسعار العقارات في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمائة، مقارنة مع الفصل الأخير من 2020، محققة أول ارتفاع فصلي في 7 سنوات (منذ عام 2014), وفقاً لنتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في دبي، الصادر عن شركة «فاليو سترات» للاستشارات العقارية.





وأوضحت "فاليو سترات" أن هذا الارتفاع يُعزى بالأساس إلى تزايد المشاعر الإيجابية لدى المشترين والمستثمرين العقاريين في الإمارة، بعد انخفاض أسعار العقارات، بها خلال الفترة الماضية.





وقال حيدر تويما، رئيس قسم الأبحاث العقارية لدى "فاليو سترات"، تعليقاً على نتائج المؤشر: ثمة اتجاه إيجابي في ما يتعلق بأسعار العقارات في دبي، بدأ في النصف الثاني من 2019، إلا أنه توقف في مطلع العام الماضي عندما تفشت الجائحة.





وأضاف أن الآن بعد أن صرنا في 2021، عاد هذا الاتجاه مجدداً وبصورة أكثر كثافة، بعد أن تحسنت مستويات الثقة من جانب المستثمرين، ارتفاع الطلب، تسجيل رقم قياسي من سندات الملكية المُسجلة، والنمو التدريجي صوب الارتفاعات السابقة.





وأظهر التقرير أن أسعار الفلل ارتفعت على نحو يفوق الارتفاع في أسعار الشقق في دبي خلال الفصل الأول من 2021، لرغبة المشترين في مساحات أكبر، وبالمزيد من الخصوصية.





وأوضح ديكلان كينغ، رئيس قسم العقارات لدى فاليو سترات أن الفصل الأول من 2021 شهد تقديم عروض شراء تنافسية من جانب بعض مشتري العقارات، خصوصاً في تجمعات الفلل، والآن يحدث الشيء نفسه في بعض المواقع، التي تضم شققاً وتحظى بطلب كبير.





وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن تشهد دبي هذا العام تسليم 46.316 شقة و10.563 فيلا/‏‏‏ منزلاً.



