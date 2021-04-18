الشرط الجزائي في عقد "جنش" يثير الذعر في الزمالك

يريد مجلس إدارة نادي الزمالك، تعديل عقد محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بشأن الشرط الجزائي في عقده، والمقدر بقيمة 2 مليون جنيه.





وترغب الإدارة ان يوقع جنش على عقد جديد، مع النادي وعدم توثيق العقد القديم الذي قام بتجديده، ويوجد به شرط جزائي.





ويأتي هذا في ظل تخوف الإدارة من رحيل جنش، إذا قام بدفع 2 مليون جنيه، قيمة الشرط الجزائي، وسيكون العقد الجديد بنفس الشروط ما عدا الشرط الجزائي.





ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي غدًا الأحد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة، في الدوري المصري الممتاز، في التاسعة والنصف مساءً على ملعب القاهرة الدولي.



