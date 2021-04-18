تعرف على أحداث الحلقة السادسة من مسلسل"المداح" لـ حمادة هلال



يفشل الفنان حماده هلال، «صابر المداح» بأحداث الحلقة السادسة من المسلسل في توكيل محامي للدفاع عن أخيه، خالد سرحان، فيضطر للاستجابة لمقابلة عمرو رمزي الذي يجسد شخصية الصحفي والذي يرتب له مقابلة مع أحد تجار الدين ليساوموه على االانضمام إليهم ليرفض المداح عرضه، ويحاول حماده وهادي خفاجة لبيع أرضهم ولكن دون جدوى.



ويذهب بعد ذلك حماده إلى المنزل الذي يوجد به سبائك الذهب، الذي شهد قتل غالب على يد «المداح»، ليأخذ إحدى سبائك الذهب ويحمل جثة «غالب» ويفر

هاربا.



ويعرض مسلسل «المداح» يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة

العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.



جدير بالذكر أن مسلسل «المداح» من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.