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تعليم قنا: انتهاء أعمال التجهيز التكنولوجي لتجربة الدخول على منصة امتحان الثانوية

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتهاء أعمال التجهيز التكنولوجي لعدد ٧٥ مدرسة من المدارس الثانوية على مستوى الإدارات التعليمية، وذلك لاستقبال ابنائنا الطلاب لتجربة دخول أجهزة التابلت على سيستم الامتحان خلال الأيام الثلاثة المحددة وهي الاحد والثلاثاء والخميس بحسب ما أقره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
واضاف مدير تعليم قنا، أن غرفة العمليات الرئيسية منعقدة من صباح اليوم لمتابعة موقف دخول الطلاب وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة بالمدارس.
وأضاف أن مديري الإدارات ومديري المدارس قد أشرفوا على عمليات التعقيم والتطهير لضمان سلامة الطلاب وحمايتهم في ظل الجائحة التي يمر بها العالم أجمع.

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