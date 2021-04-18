Advertisements

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن موعد الملء الثاني لسد النهضة

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن بلاده لا تنوي الإضرار بدول حوض النيل عند استخدام النهر من أجل تنمية إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الأمطار الغزيرة مكنت بلاده من إتمام الملء الأول لسد النهضة بنجاح.

وزعم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، أن سد النهضة حال دون حدوث فيضانات شديدة في السودان»، قائلًا إن «بلاده ستطلق المزيد من المياه المخزنة العام الماضي من السدود المكتملة حديثًا وستتبادل المعلومات».

وأشار إلى أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال أشهر هطول الأمطار الغزيرة يوليوأغسطس، زاعمًا أن الملء الثاني للسد مما سيساعد في منع الفيضانات عن السودان.

وفي ذات السياق، زعمت ‏الخارجية الإثيوبية، يوم الخميس الماضي، أن «السودان ومصر تريدان إخراج ملف سد النهضة من الإطار الإفريقي بالذهاب لمجلس الأمن»، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أن السودان لا يخدم قضيته فيما يتعلق بسد النهضة، بل مصالح الطرف الآخر، مشيرًا إلى أن «دولتي المصب حالتا دون التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة في مفاوضات كينشاسا»، حسب ادعائاته.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: «إخراج ملف سد النهضة عن الإطار الأفريقي كان مبيتًا مسبقًا، ودولتا المصب شرعتا مباشرة في إحالة قضية سد النهضة مجددا لمجلس الأمن»، وفقًا لقوله.

وتواجه مفاوضات سد النهضة منذ 11 يناير الماضي، جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد، لكن السودان اقترح مؤخرا وساطة رباعية دولية في الملف، وأيدته مصر، فيما تتمسك أديس أبابا بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفاوضات كينشاسا قضيه سد النهضه دولتي المصب الالي

أخبار تهمك

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ يوم

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

موسيماني يستقر على ثنائي خط وسط الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

10:43 ص

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

12:14 م

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

08:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر