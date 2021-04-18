Advertisements

مواعيد عرض مسلسل "بنت السلطان" الحلقة 6 والقنوات الناقلة

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
Advertisements
يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "بنت السلطان" بطولة النجمة روجينا والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة، حيث تقدم الفنانة روجينا البطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسلها "بنت السلطان".

مواعيد عرض "بنت السلطان"
ويعرض مسلسل "بنت السلطان" عبر قناة النهار عرض أول: 8 مساء وإعادة: 1 صباحا، 6 صباحا، 10 صباحا.

كما يتم عرضه أيضا عبر قناة النهار دراما في تمام 9 مساء وتكون الإعادة 2 صباحا، 7 صباحا، 11 صباحا.

أبطال مسلسل "بنت السلطان"
ومسلسل "بنت السلطان" من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، ومن بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، أحمد بدير، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، محمود حافظ، نانسي صلاح وحسن أبو الروس

أخبار تهمك

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ يوم

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ يوم

غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على ثنائي خط وسط الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

10:41 ص

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

10:43 ص

رغبة كارتيرون تحسم اسم مهاجم الزمالك أمام الأهلي

12:14 م

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

08:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر