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فلسطين: قطاع غزة يسجل 466 إصابة بكورونا من مجمل الإصابات الجديدة

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:25 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن قطاع غزة سجل 466 إصابة بفيروس كورونا من مجمل الإصابات الجديدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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