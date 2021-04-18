بعد ظهور شخصيتها بالاختيار 2.. من هي سامية شنن؟



جسدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار ٢ دور سامية شنن في مذبحة كرداسة التي شهدت احتجاز وتعذيب مأمور وضباط وأفراد قسم شرطة كرداسة بعد اقتحام القسم من قبل عناصر جماعة الإخوان.



وتضمنت الأحداث ظهور الارهابية “سامية شنن”، المتورطة فى أحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل ضباطه والتى جسدتها الفنانة عبير الطوخى.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن سامية شنن بعد ظهور شخصيتها في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار:



- تعد سامية شنن المرأة الوحيدة المتهمة في قضية مذبحة كرداسة، بعد أن أظهر مقطع فيديو نشر في بيان لوزارة الداخلية وقت وقوع الحادث في أغسطس عام 2013، تورطها في الاشتراك مع بقية المتهمين في قتل مأمور قسم شرطة كرداسة ونائبه و12 آخرين.



- كانت في منزلها وقت اقتحام قسم كرداسة وعلمت بالأمر، فقررت التوجه إلى القسم للانتقام من الضباط بحجة ما حدث في اعتصامى رابعة والنهضة.



- سامية شاهدت جثة الشهيد محمد جبر، مأمور القسم، ملقاة وسط الشارع غارقة في الدماء مليئة بالتراب جراء سحله، ففعلت ذات فعلتها الأولى بالتمثيل بالجثة بضربها بالحذاء.



- وحسب التحقيقات هناك سيارة بيضاء تحمل جثمان شخص يرتدي زيا ميري ممزقا تبين أنه نائب مأمور مركز كرداسة توقفت أمام منزلها فهرولت المتهمة إلى السيارة وخلعت "الشبشب" وانهالت به على جثة الشهيد العقيد عامر عبد المقصود وانهالت عليه بالسباب وهو جثة هامدة لا حول له ولا قوة، ثم توجهت سامية أيضا إلى قسم كرداسة وشاهدت جثة الشهيد محمد جبر، مأمور القسم، ملقاة وسط الشارع غارقة في الدماء مليئة بالتراب جراء سحله، ففعلت ذات فعلتها الأولى بالتمثيل بالجثة بضربها بالحذاء.



- أصدرت المحكمة ضدها حكما بمعاقبتها بالسجن المؤبد في 2 يوليو 2017، وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضدها.





وتدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولته الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، في الفترة ما بعد عام 2013، ويرصد بطولات الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.



ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.